Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le chantier a débuté en 2013 et a rencontré beaucoup de difficultés, mais la fin est proche. Les travaux de voirie et le pont qui relie la RD2 et la RD4 entre la Plaine Saint-Paul et Sans Souci sont en bonne voie. Le président du Département, Cyrille Melchior a annoncé une livraison "avant les vacances du BTP", c'est-à-dire avant le 20 décembre 2018.

