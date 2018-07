Avant de découvrir sa nouvelle vie, l'usine sucrière de Vue Belle à La Saline est au centre d'un grand chantier de nettoyage et de déblayage depuis quelques jours.

Construite en 1865, l’usine sucrière de Vue Belle a définitivement cessé de fonctionner dans les années 70. Au grand désarroi des habitants de La Saline. La structure qui se dresse au milieu du quartier des hauts de Saint-Paul a été tout au long de ces années son poumon économique. Depuis, une pièce du bâtiment a servi pendant un moment de lieu d’entreposage à une distillerie du quartier. Une autre, à des activités de loisirs. Mais le plus gros de l’usine est aujourd’hui envahi par la végétation, des bouts de ferrailles et autres détritus.

A travers le projet global d’aménagement du territoire et dans le cadre du développement et de la restructuration du bourg de La Saline, la ville de Saint-Paul souhaite donner une seconde vie à l’édifice. Pour l’heure, aucun véritable projet n’a été défini. Il fera l’objet d’une large concertation avec la population, les associations avant d’être couché sur le papier.

En attendant, la ville a souhaité donner un coup de propre au site. Depuis une quinzaine de jours, les salariés de la société EMIE, spécialisée dans les travaux maintenance industrielle, procèdent au nettoyage et au déblayage du site. " Il y a pour deux mois de travaux au moins ", explique le chef de chantier. Une fois cette opération achevée, en partenariat avec la Caisse des dépôts et consignation, un diagnostic sera mené sur la structure laissée à l’abandon depuis plusieurs décennies et qui a subi les aléas du temps. Parallèlement, avec la c