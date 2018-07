Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

Isabelle Rebattu, sous-préfète chargée de mission cohésion sociale et jeunesse auprès du préfet de La Réunion, a visité l'établissement et services d'aide par le travail (ESAT) Edmond Albius de l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (ALEFPA), chemin Delfaud, Cambaie à Saint-Paul le lundi 23 juillet 2018 à 11H30.

