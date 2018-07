Déjà à l'origine d'un Kaddy solidaire à La Possession, Emmanuel Auber vient d'ouvrir une boutique sociale et solidaire au Bernica, avec l'aide de la municipalité saint-pauloise. L'inauguration s'est déroulée ce samedi 21 juillet en présence du maire Joseph Sinimalé. La boutique sociale accueillera le public les mardi et jeudi de 9h à 15h

" J’avais remarqué que beaucoup de mes clients venaient de Saint-Paul. Il y avait donc un besoin ici. Aujourd’hui il est comblé ", explique fièrement Emmanuel Auber.

C’est donc en fanfare que la structure a été inaugurée ce samedi dans les hauteurs de Saint-Paul par le maire Joseph Sinimalé. " Ce n’est pas une simple inauguration, une seule action. A travers la boutique sociale et solidaire, je souhaite qu’il y ait un véritable accompagnement des familles, qu’on prenne en compte leurs demandes, leurs besoins ", a insisté le maire assurant à la population la " présence de la municipalité à leurs côtés ".

Avant la cérémonie officielle, le maire de Saint-Paul a procédé à la remise des coupes aux footballeurs en herbe qui s’étaient affrontés tout au long de la matinée dans des tournois à sept. Le premier magistrat leur rappelant au passage les " bienfaits de l’effort " et " d’une insertion réussie ". Ont participé également à cette journée d’inauguration, les clubs de 3ème âge : " Joie de Vivre " du Guillaume, " Pluie d’Or ", " Amitié " de Bernica, " Hameau " du Bernica, " les Grenadines ", " Soleil " de Bellemène.

En effet, les Présidents des clubs de 3ème âge sont en contact permanent avec les personnes âgées. Un public malheureusement en grande précarité ou en situation d’isolement familial ou géographique. Il était donc normal d’inviter les clubs de personnes âgées à l’inauguration d’une telle structure dans leur quartier. A noter que l’implantation d’une épicerie sociale sur ce secteur a pour but également de tisser davantage le lien social entre les différents publics et de créer un espace de vie et de rencontres conviviales.

Il est à noter qu’elle accueillera le public le mardi et le jeudi de 9h à 15h en journée continue. Celui-ci pourra y acheter des produits de première nécessité mais aussi d’autres articles à un tarif social.