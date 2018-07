Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

Une idée de sortie pendant ces vacances scolaires. Le Case de La Saline-les-Bains accueille cette année encore et jusqu'au 29 juillet prochain, des moines bouddhistes qui s'exercent à l'art sacré du mandala. Support de méditation par excellence, le mandala est une oeuvre d'art sacrée, spirituelle et complexe qui requiert patience et minutie. Un travail d'orfèvre que la population est invitée à découvrir.

Une idée de sortie pendant ces vacances scolaires. Le Case de La Saline-les-Bains accueille cette année encore et jusqu'au 29 juillet prochain, des moines bouddhistes qui s'exercent à l'art sacré du mandala. Support de méditation par excellence, le mandala est une oeuvre d'art sacrée, spirituelle et complexe qui requiert patience et minutie. Un travail d'orfèvre que la population est invitée à découvrir.