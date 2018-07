Direction la mairie de Saint-Paul pour les 12 candidates à la couronne de Miss Réunion ce vendredi 27 juillet 2018. Elles ont reçu des mains de Jean-Marc Aure, adjoint au maire de la ville, une attestation de réussite à leur formation aux gestes qui sauvent. Une cérémonie organisée dans la salle du conseil municipal en présence des représentants du Comité Miss Réunion, de la Protection civile et de Symbiose médical.

L’occasion pour l’élu saint-paulois d’adresser ses encouragements aux 12 participantes au concours de beauté organisé le samedi 25 août prochain. Les prétendantes à cette victoire ont acquis les techniques de premier secours ce mercredi 26 juillet dans l’enceinte du circuit Félix-Guichard à Sainte-Anne.

" Lorsqu’on connaît l’importance des soins, d’une intervention dans les premiers instants d’un accident, d’un incident, il est primordial de former un maximum de nos concitoyens. Bravo mesdames d’avoir consacré de votre temps à cet apprentissage ", souligne Jean-Marc Aure face aux candidates présentes face à lui.

Les attestations remises par l’élu Jean-Marc Aure.

L’adjoint profite également de l’occasion pour annoncer le lancement de la seconde édition de la Journée mondiale des premiers secours de Saint-Paul, prévue le samedi 8 septembre prochain, dans les jardins de la mairie. Une manifestation gratuite destinée à des personnes désireuses de se former aux gestes qui sauvent ou à des secouristes. 300 personnes sont attendues à cet événement mis en place, de 9 heures à 16 heures.

En face de la mairie seront installés une dizaine de stands des partenaires de la commune. Notamment ceux de la Protection civile et du Service départemental d’incendie et de secours. Le public pourra ainsi découvrir quatre ateliers différents : protection/alerte, hémorragie, position latérale de sécurité et réanimation cardio-pulmonaire.

Les secouristes du jour repartiront avec une attestation aux gestes qui sauvent à l’issue de leur formation d’une durée de deux heures. Les enfants, âgés de dix ans et plus, peuvent d’ailleurs venir se former avec un stand spécifique pour eux.