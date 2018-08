Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

Défilé, sport et culture... Voici les trois ingrédients essentiels de la journée inter-centres, organisée ce mardi 31 juillet 2018, avec plus de 950 marmailles de six centres d'accueil de loisirs sans hébergement rassemblés au complexe sportif de Plateau-Caillou.

