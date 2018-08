Plusieurs nouveautés cette année à l'École municipale des sports de Saint-Paul avec des disciplines inédites proposées : la natation et les activités de beach. Les inscriptions débutent ce mardi 31 juillet 2018 et les séances sportives, réservées aux 5 à 12 ans, reprendront le mercredi 22 août prochain jusqu'au 3 juillet 2019.

Des séances organisées dans plusieurs zones de la ville les mercredis de 8 à 12 heures et de 13 à 16 heures. À Saint-Paul, à la Plaine et au CREPS. Elles se dérouleront aussi au Guillaume : il s’agit là-encore d’une nouveauté. Slackline, golf, badminton, jeux d’opposition, expression corporelle, gym, VTT, escalade, trampoline, multisports… De quoi régaler les plus jeunes saint-paulois.

Plus de renseignements au Service des sports en contactant le 02 62 34 49 34.

Pour inscrire vos marmailles, il faudra vous munir de :

La fiche d’inscription

Deux photos d’identité

Une attestation d’assurance extra-scolaire

La cotisation annuelle de 54 euros (année scolaire)

Un certificat médical de moins de trois mois

Une autorisation parentale

Un justificatif de domicile ou un certificat de scolarité