Le rassemblement final des centres aérés des adolescents de Saint-Paul a été de toute beauté ce jeudi 2 août 2018 à Vue-Belle dans le quartier de la Saline. Près de 250 jeunes (de Bac Rouge, Plateau Caillou, Sans Souci...) étaient présents.

Pour évoquer le patrimoine, la journée a débuté par une course autour de l’ancienne usine sucrière. Le départ a été donné par le Maire, Joseph Sinimalé, entouré des élus saint-paulois, Nadine Sévétian et Jean-Marc Aure. En une poignée de minutes les plus rapides ont effectué la " boucle de l’ancienne usine ".

Au point d’arrivée, une feuille de route a été remise aux participants pour un parcours d’orientation dessiné entre autres, par les médiateurs Olivier Dijoux et Loïc Adaoude. En collaboration avec des associations de quartiers et diverses institutions (Ufolep, ARPS, Réseau Oté, Cycléa, ARS, Cyber run…), de nombreux ateliers de prévention et de sensibilisation étaient proposés par les services de la Mairie.

Nadine Sévétian salue cette belle collaboration. À ces ateliers autour de l’ancienne sucrerie mais également au gymnase, la Police Municipale a été associée. Tous les ingrédients étaient donc réunis et le final réussi.