Jeudi 9 août 2018 dans le secteur de Gayet à Saint-Gilles-les-Hauts, l'Agence régionale de Santé Océan Indien (ARS-O), le Territoire de la Côte Ouest (TCO) et la Ville saint-pauloise organisent une opération de collecte des encombrants.

Les habitants du quartier sont conviés à se débarrasser des éventuels gîtes larvaires qui sont dans leur cour tels que les meubles, les ferrailles, la robinetterie, les lavabos, les gros morceaux de plastique, le vitrage, les vélos, les tapis, les gros ustensiles de cuisine, etc). Les encombrants devront être mis devant chez eux la veille au soir de ce jour de collecte ou le 9 août, avant 4h30 du matin.

Cette opération s’est déjà tenue dans le secteur de l’Église à La Plaine et Plateau Caillou.

Depuis le début de l’année, il y a déjà eu 6.345 cas de dengue. Malgré le recul de l’épidémie, 19 cas ont été déclarés entre le 16 et le 22 juillet.

Une campagne baptisée " Ne laissons pas la dengue passer l’hiver " vient d'être lancée par la préfecture et l’ARS. Le but : faire que les pouvoirs publics, communes, intercommunalités, RSMA et population se mobilisent malgré l’hiver afin de stopper la propagation du virus avant l'arrivée de l'été.

L'affiche de la campagne est visible sur ce site : https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/ne-laissons-pas-la-dengue-passer-lhiver-tous-ensemble-agissons-des-maintenant