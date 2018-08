Des activités dédiées aux parents et à leurs enfants ont lieu pendant les vacances scolaires d'août 2018 au Local collectif résidentiel (LCR) Frangipanier dans le secteur Champ de Merle au quartier de l'Éperon. "Une initiative couronnée de succès avec la participation de 32 marmailles et de 17 parents saint-paulois" commente la mairie de Saint-Paul (Photo DR)

"Le projet était initié par l’association Amafar avec l’appui de la Ville de Saint-Paul. Au programme : des ateliers avec les enfants mais aussi un groupe de parole sur la parentalité où se réunissent des parents, chaque dernier mardi du mois. L’objectif reste de libérer la parole et d’obtenir des conseils de la part d’un psychologue ou d’un médiateur social" énumère la mairie de Saint-Paul.

L’opération vise à recréer du lien social entre les parents et les enfants. Notamment avec la pratique d’activités manuelles communes comme la fabrication de sets de table ou de la peinture sur verre. Sans oublier des jeux de société proposés aux petits et aux plus grands (kappas, jeux de cartes, mikado…).

Ces ateliers parents-enfants se tenaient aussi dans d’autres secteurs de la commune. depuis la fin juillet. À la Maison de citoyenneté Cerises et les Amandiers, au LCR Résidence Saint-Louis, Kayamb et à la Salle polyvalente de la Grande Fontaine.