Le dimanche 5 août 2018 s'est déroulé le Grand prix annuel de pétanque.96 triplettes hommes ont participé à ce tournoi et 19 doublettes dames. "Une affluence exceptionnelle de près de 350 boulistes" commentent les organisateurs

Chez les femmes la victoire est revenue à la doublette composée par Fabienne Riani et Jennifer Aroumougom face à Therese Hoarau et Elonise Siduron. Les demi-finalistes Aroumougom Marie-France et AroumougomIsa du CB974 et Laurestant Soleya (Saline pétanque) associée à Albira Magalie n'ont pas démérité.



Chez les hommes la triplette Pavot Jean Marie - Sababady Jean Fabrice - Doisel Jean Fançois s'est imposée face à Chereau Charles - Benard Jean Claude - Mussard Stéphane. Les demi-finalistes Esther Jean Bernard Laterriere Philippe et Dijoux Gilbert (CBSP) et Tolar René Guy, Chamand Nicolas et Laguarrigue Vincent.