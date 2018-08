Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Le projet de végétalisation de l'arrière-plage de l'Hermitage qui prévoit notamment la mise en culture des milliers d'arbres - des essences endémiques mais aussi indigènes - fait son chemin. Chaque jour, du 15 au 19 août inclus et de 9 heures à 17 heures, 5 médiateurs de la Mairie de Saint-Paul vont cheminer sur le périmètre du projet, entre le récif et la passe de l'Hermitage-les-Bains avec un tee-shirt et un dépliant à distribuer afin d'informer les usagers sur ce projet nécessaire. Il vise à redessiner le profil de la plage et lutter efficacement contre l'érosion.

