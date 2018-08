Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Afin de permettre l'organisation de la Messe des Pêcheurs ce mercredi 15 août 2018, jour férié de célébration de l'Assomption, la circulation et le stationnement seront interdits Rue du Quai Gilbert à Saint-Paul, de 9 heures à 12 heures, entre la Rue Louis-Lépinay et la rue Rhin et Danube. (Photo DR d'archives)

Afin de permettre l'organisation de la Messe des Pêcheurs ce mercredi 15 août 2018, jour férié de célébration de l'Assomption, la circulation et le stationnement seront interdits Rue du Quai Gilbert à Saint-Paul, de 9 heures à 12 heures, entre la Rue Louis-Lépinay et la rue Rhin et Danube. (Photo DR d'archives)