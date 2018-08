Ce mardi 14 août 2018, la ville de Saint-Paul a rappelé les orientations et les priorités de la commune pour cette rentrée scolaire 2018. 1354 élèves feront leur rentrée ce vendredi 17 août 2018 dans les écoles de la commune. Ci-après un récapitulatif de toutes les dispositions prises par la commune pour cette rentrée 2018 :

Les engagements budgétaires pour l’année 2018 donnent la priorité à l'école sur les projets de construction, d’agrandissement, d’amélioration, d’environnement mais aussi sur les équipements (mobilier, nouvelles technologies de l’information)... Les locaux de restauration scolaire seront également concernés par des travaux, notamment de mise aux normes.

Les efforts de la commune en direction de l’école visent également à créer les conditions favorables à l’intégration sociale et professionnelle de nos enfants. Elle vise aussi à réduire les inégalités afin que chaque enfant soit inscrit dans un parcours de réussite.

Pour ce faire, la commune s’est fixé plusieurs objectifs pour cette rentrée.

• Accompagner les enseignants dans la formation des élèves par la poursuite du développement du numérique dans les écoles.

• Poursuivre la scolarisation des enfants de moins de trois ans.

• Accompagner le passage à la semaine des 4 jours en optimisant les conditions de fonctionnement de l’accueil périscolaire afin de favoriser une continuité avant, pendant et après l’école.

L’accueil des enfants le mercredi devient un élément majeur du dispositif périscolaire avec une inscription dans " le plan mercredi " impulsé par le ministère de l’Éducation Nationale.

• Donner toute leur place aux activités culturelles et sportives afin de mobiliser la communauté éducative autour des valeurs éducatives et citoyennes transmises aussi par la culture et le sport

13 954 élèves fréquenteront les 67 écoles de la commune à savoir : 5 143 élèves de maternelle et 8 811 élèves en classe élémentaire. Aussi, pour la rentrée 2018/2019, la commune donnera encore la priorité aux écoles en terme d’organisation du temps scolaire et budgétaire.

Les points à retenir sur cette rentrée 2018 à Saint-Paul :

L'accueil du mercredi :

Ainsi la commune accompagne le passage à 4 jours, en optimisant les conditions de fonctionnement de l’accueil périscolaire afin de favoriser une continuité éducative. Des activités de loisirs éducatifs portées majoritairement par les associations dans les équipements de proximité dans les quartiers.

Dédoublement des classes :

Le dédoublement des classes de Cour Préparatoire (CP) du Réseau d’Éducation Prioritaire (REP), de (Cour élémentaire 1ère année), en Réseau d’Éducation Prioritaire Renforcé (REP+) sera effectif à cette rentrée. La Ville de Saint-Paul l’école de la confiance.

Il y aura la mise en place des CP à 12 élèves dans les écoles classées en REP et les CE1 à 12 dans les écoles classées en REP +. 23 écoles sont concernées par ces mesures.

Rythmes scolaires :

Le temps d’enseignement sera répartie sur 8 demi-journées, dès cette rentrée scolaire. De 8 à 11h30 le matin et de 1h à 15h30 l'aprsè-midi les lundi, mardi, jeudi, vendredi.

Dans les cantines :

La collectivité souhaite s’inscrire dans une démarche continue d’amélioration du service public de restauration scolaire. Depuis 2017, la collectivité adhère à l’AGORES (Réseau des responsables de restauration territoriale).

Outre le recrutement d’une diététicienne (janvier 2018) qui organise des rencontres avec les parents et animent le comité technique dont l’une des missions est de veillée à la qualité visuelle et gustative des repas, nous veillons à la valorisation des produits locaux. Sur l’année scolaire, 274,5 tonnes des produits locaux sont utilisées pour la confection des repas dans nos restaurants scolaires (50 tonnes de fruits locaux, 192 tonnes de légumes locaux et 32,5 tonnes de viandes locales (volaille, porc...)

Des travaux :

Un budget de 3 millions d'euros a été engagé afin de réaliser les travaux dans plusieurs écoles de la commune.

Les parcours emploi compétence :

Fruit d’une étroite collaboration entre la Ville qui a transmis des demandes et pôle Emploi pour la sélection, la Commune de Saint-Paul a engagé plus de 200 Saint-Paulois dans un Parcours Emploi Compétence (PEC). Ces personnels, faisant fonction d’Agents de territorial spécialisés des écoles maternelles (ATSEM ou en restauration scolaire), bénéficieront ainsi d’une formation pratique pendant l’année scolaire et d’un suivi assidu durant leur parcours.