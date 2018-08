"De la servitude à l'esclavage : la genèse des inégalités sociales" est le titre de la conférence animée par le professeur d'histoire, Bruno Calas, ce mercredi 29 août 2018 à partir de 18 heures 30 à Lespas culturel Leconte-de-Lisle de Saint-Paul. Organisée par la Ville saint-pauloise et l'association Les amis de l'Université de La Réunion "cette conférence s'inscrit dans un contexte particulier avec la célébration du 170ème anniversaire de l'abolition de l'esclavage, célébré dans l'île mais aussi et surtout dans la commune saint-pauloise" commente la mairie de Saint-Paul

La conférence sera donc animée par Bruno Calas, professeur d’histoire et orientaliste. Après des études à l’Université de La Réunion et un Master sur la Ville de Saint-Denis, il a succombé à l’appel de la Mésopotamie antique. Il est allé étudier les civilisations mésopotamiennes et l’écriture cunéiforme à l’Université de la Sorbonne. Il est ancien auditeur du Collège de France