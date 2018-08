La brocante de Saint-Paul fêtera ses 20 ans ce dimanche 26 août. Sur le front de mer, comme chaque dimanche de brocante, la doyenne des marchés de l'ouest accueille les Réunionnais voulant offrir une seconde vie à une multitude de produits. "Pour remercier ses clients fidèles et pour rappeler que cette brocante répond avant tout à un besoin social, il sera proposé exceptionnellement des emplacements à 8 euros. Des animations musicale et des distributions de goodies sont prévues" indique la brocante by Tienbooo, organisatrice de l'événement.

Pour s’installer, avantage aux lèves-tôt qui dès 4 heures du matin vont commencer à déballer tréteaux et tables. Pour exposer sur le front de mer, aucune réservation n’est nécessaire. Les brocanteurs ont jusqu’à 8 heures pour se trouver une place face à la mer. Dans cette joyeuse ambiance, grands et petits pourront trouver des objets utiles, "vintage" ou simplement " sympas" : jeux et jouets, vêtements et gadgets, livres et produits électroniques, objets anciens et antiquités, chaussures... la liste des produits est longue et variée.

Bien plus qu’un simple vide-grenier, la Grande brocante de St Paul s’inscrit comme une idée de sortie dominicale, pour de nombreuses familles. Elle participe à la dynamisation souhaitée par la mairie de St Paul pour ce lieu et contribue à favoriser des échanges.

Infos pratiques

Grande Brocante de Saint-Paul , deux fois par mois, tous les 2èmes et derniers dimanches du mois de 4h à 13h. Ouverte à tous, pas de réservation, rendez-vous directement sur place dès 4h du matin pour une mise en place jusqu’à 8h. L’emplacement de 2m x 1,5m coûte 10 euros et cela depuis ses débuts. La brocante se déroule sur l’esplanade du front de mer ( place du marché forain)"