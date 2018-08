Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 2 heures

Six jeunes originaires de l'ouest de l'île vont participer à la 23 ème édition du Périgord Raid Aventure qui aura lieu du jeudi 27 au dimanche 30 septembre 2018 autour de Sarlat (sud-ouest de l'Hexagone). Les jeunes Réunionnais sont déjà sur place et préparent activement la compétition. "Ce projet, soutenu par le Département de La Réunion, la Ville de Saint-Paul et l'IRT, est l'occasion de valoriser la culture, les produits pei et le dynamisme de la jeunesse réunionnaise" indique Claude Henry, coordonnateur de 974 Action qui est à l'origine du projet.

