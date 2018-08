Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 1 heures

La Ville de Saint-Paul, en partenariat avec le Centre d'étude et de découverte des tortues marines de La Réunion (CEDTM), la Réserve naturelle marine de La Réunion (RNMR), la Société publique locale Tamarun, et l'association Vie Océane, et avec le soutien de l'Union Européenne, de la DEAL et de la Région Réunion, organise des ateliers de reboisement sur la plage de l'Hermitage. Le grand public peut y participer mais il faut s'inscrire.

