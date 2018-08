Votre enfant a l'âme d'un poète ? Alors encouragez-le à participer au concours de poésie " Sur les traces de Leconte de Lisle ", organisé par La Caisse des écoles de la Mairie de Saint-Paul et le CEDAACE (Centre Départemental Artistique pour l'Animation et la Culture des Enfants).

A l’occasion du bicentenaire de la naissance du poète saint-paulois, les enfants âgés entre 8 et 12 ans scolarisés dans un établissement de la ville sont invités à prendre leur plus belle plume. Les poèmes devront être écrits en français et avoir pour thème les lieux connus de Leconte de Lisle à Saint-Paul : La Ravine Saint-Gilles, Le Bernica, La Baie de Saint-Paul, la maison familiale à Saint-Gilles les Hauts, la place de la Mairie, le Tour des Roches… Le jury, composé de membres de CEDAACE et de la municipalité de Saint-Paul, portera un soin attentif à la qualité, la sensibilité, la musicalité, la créativité ainsi que le ton personnel. Il sélectionnera pour chaque catégorie, trois poèmes.

