Pour sa deuxième édition consécutive à Saint-Paul, la Journée mondiale des premiers secours se déroulera le samedi 8 septembre prochain dans les jardins de la mairie centrale, de 9 heures à 16 heures. Les membres de la Croix Blanche, de la Protection Civile, les représentants du Service départemental d'incendie et de secours et de l'Union des sapeurs-pompiers de La Réunion se mobilisent afin de proposer des ateliers d'initiation aux gestes qui sauvent.

Les inscriptions s’effectuent sur place le jour de la manifestation gratuite. Tous ces acteurs de la sécurité se réunissaient ce mardi 28 août dans les jardins de la mairie afin de peaufiner les ultimes détails de l’événement. Une dizaine de stands sera installée le 8 septembre.

Protection et alerte, hémorragie et garrot, plaies graves, chute d’un arbre, position latérale de sécurité et réanimation cardio-pulmonaire: voici les initiations proposées ce jour-là.

Plus d'informations sur le site de la Mairie de Saint-Paul.