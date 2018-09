Les inscriptions pour les cours à l'école municipale de natation de Saint-Paul se dérouleront le mercredi 12 septembre. Si votre marmaille est âgé de 6 à 11 ans, tenez-vous prêt car les places sont limitées.

Un seul créneau horaire à retenir pour s’inscrire : de 14 heures à 15h30 aux piscines de Plateau Caillou, du front de mer et de Bois de Nèfles. Il faut venir avec le certificat médical et la photo de l’enfant, un justificatif de domicile et la pièce d’identité d’un des deux parents. Les séances de sport se tiendront tous les mercredis, de 9 à 11 heures. Cette activité coûte 54 euros à l’année.

Plus d'information sur le site de la Mairie de Saint-Paul