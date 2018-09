Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 49 minutes

Les inscriptions au concours " Jardins et balcons fleuris " de la ville de Saint-Paul sont ouvertes du 19 septembre au 31 octobre. Une 7ème édition pour un concours qui met en valeur non seulement les jardins fleuris et luxuriants de Saint-Paul mais aussi les efforts déployés par les propriétaires pour préserver l'environnement. L'année dernière, Roland Volk avait raflé la première place et avait remporté un bon d'achat de 200 euros ainsi qu'un survol de la Réserve Naturelle de l'Etang en ULM.

