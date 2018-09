Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 59 minutes

C'est le jour J : on y est ! La dixième édition de Jour de Sport Santé se déroulera ce dimanche 2 septembre. Entre le front de mer de Saint-Paul et la Cocoteraie de l'Étang. Des milliers de personnes devraient se déplacer pour pratiquer plus de 90 activités gratuites proposées par les associations sportives saint-pauloises, de 10 heures à 17 heures.

C'est le jour J : on y est ! La dixième édition de Jour de Sport Santé se déroulera ce dimanche 2 septembre. Entre le front de mer de Saint-Paul et la Cocoteraie de l'Étang. Des milliers de personnes devraient se déplacer pour pratiquer plus de 90 activités gratuites proposées par les associations sportives saint-pauloises, de 10 heures à 17 heures.