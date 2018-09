Une visite guidée de la Réserve naturelle de l'Étang Saint-Paul. Voici l'événement proposé ce samedi 15 septembre 2018 dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Attention : il faut absolument réserver. (Photos Réserve naturelle de l'Étang Saint-Paul)

Première visite : le Domaine de Savanna, une histoire de pleine nature. Un éco-garde et un guide-conférencier vous détailleront les caractéristiques des zones humides et de la grande maison de Savanna. La balade durera 1h30 et débutera à 13h30.

Deuxième site à visiter : celui du Moulin à eau à 10 heures et à 13h30 avec deux créneaux horaires proposés. La balade pédestre animée par un agent de la Réserve dure 1h30. Si vous préférez la Ravine Divon, vous pourrez contempler les trésors patrimoniaux naturels et historiques du site. Il s’agit d’un haut lieu de la randonnée au départ du Tour des Roches à découvrir à 10 heures et à 13h30. Durée : 1h30.

Dernière étape proposée : la forêt domaniale. Un éco-garde animateur de la Réserve vous parlera des particularités de ce patrimoine forestier. Deux balades démarreront à 10 heures et à 13h30. Toutes ces visites s’adressent aux adultes et aux enfants dès l’âge de 8 ans et durent 1h30.

Informations et inscriptions au 02 62 70 28 88 ou par mail (accueil@reserve-etangsaintpaul.fr).