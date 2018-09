Le président du Conseil départemental, Cyrille Melchior, et Joseph Sinimalé, maire de Saint-Paul ont signé ce mardi 11 septembre 2018 le Pacte de Solidarité Territorial scellant le partenariat entre les deux collectivités sur des projets consacrés à l'aménagement et à l'action sociale. Au total, ce sont près de 6 millions d'euros qui sont attribués à la commune au titre de ce dispositif porté par le Département.

C’est un retour aux sources pour Cyrille Melchior, président du Département mais aussi conseiller municipal Saint-Paul. " C’est un événement particulier ", a-t-il reconnu, rappelant alors son engagement politique pour la ville dont il est élu.



"Aujourd’hui, nous signons le 15ème Pacte de Solidarité Territoriale. Et je tiens à réaffirmer la volonté du Département de La Réunion d’accompagner la Ville de Saint-Paul dans ses projets de territoire, ses projets d’aménagement, ses projets de développement, ses projets sociaux en faveur des plus vulnérables ", a affirmé Cyrille Melchior, inscrivant son action dans une démarche "d’unité et de solidarité".



Pour rappel, le Pacte de Solidarité Territoriale prévoit une enveloppe de 90 millions d’euros sur trois ans en faveur des communes et des CCAS, sur des projets portés par les municipalités.



Le Département a d’ores et déjà validé 21 PST pour un total de 69 millions d’euros.

