"Depuis le début de l'année 2018, la Réunion est engagée dans une vaste campagne de lutte contre les hépatites. Deux vagues de dépistages, d'événements et de sensibilisation ont déjà été organisées aux mois d'avril et juin derniers. L'heure de la troisième vague est venue pour environ 10 jours de mobilisation, du jeudi 13 au samedi 22 septembre 2018" indique le centre hospitalier Gabriel Martin de Saint-Paul dans un communiqué que nous publions ci-dessous (Photo d'illustration)

"Dès ce jeudi, les hépatites virales seront en effet au centre des débats lors du 1er Congrès d’hépato-gastro-entérologie de l’Océan Indien à Boucan Canot. Cet événement doit réunir du jeudi 13 au samedi 15 septembre une quarantaine de médecins réunionnais (gastro-entérologues, hépatologues, internistes, chirurgiens) qui échangeront et débattront sur les nouvelles méthodes de prise en charge et les traitement d’avenir de ces pathologies.

Deux spécialistes feront également le déplacement depuis la métropole : le professeur David Laharie , spécialiste des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, responsable de l'Unité Gastro-entérologie et Nutrition au CHU de Bordeaux et le Docteur Bertrand Hanslik , spécialiste des hépatites au CHU de Montpellier et responsable

national de l’hépatologie au CREGG, association des gastro-entérologues libéraux.

Puis le 20 septembre, les équipes du Centre d’éducation et de prévention en santé (CEPS) du Centre Hospitalier Gabriel Martin organiseront aux côtés de leurs partenaires*, une journée d’information et de dépistage des hépatites B et C sur le parking du Jumbo Score Savanna à Saint-Paul. De 9h à 15h, des professionnels sensibiliseront le grand public à ces problématiques de santé.

Du 20 au 22 septembre, le Centre Expert Hépatites Réunion-Mayotte achèvera sa campagne de presse locale autour des dépistages (...)"