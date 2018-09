Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

Dans le cadre de la lutte anti-vectorielle, l'ARS organise dans les nuits 17, 24 septembre et du 1er octobre (du dimanche au mardi à partir de minuit), des opérations de démoustication dans les secteurs de Plateau Caillou 01 et Plateau Caillou 02. Les secteurs de La Plaine Haut, La Plaine Bas, Plateau Caillou ainsi que Carrosse et Roquefeuille seront concernés par les opérations de démoustication dans les nuits du 13, 20, 27 septembre et 4 octobre (du mercredi au jeudi à partir de minuit).

