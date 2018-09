Publié il y a 25 minutes / Actualisé le Jeudi 13 Septembre à 15H28

A l'occasion des Journées européennes du patrimoine (JEP), plusieurs évènements gratuits se dérouleront les samedi 15 et dimanche 16 septembre à Saint-Paul. La commune vous propose de vous balader et découvrir le patrimoine commercial, maritime et militaire.

