La Semaine européenne de la mobilité (SEM) revient du 16 au 22 septembre 2018 dans les cinq communes du Territoire de la Côte Ouest (TCO). Une journée d'animations se déroulera dans la Ville saint-pauloise le samedi 22 septembre de 9 à 15 heures. Découvrez gratuitement les joies d'une balade en vélos électrique et couché ou en gyropode. (Photo d'illustration/Mairie de Saint-Paul)

Il s’agit d’un véhicule une place équipé d’une plateforme munie de deux roues où le pilote se déplace debout. L’occasion aussi pour les plus curieux de tester le half-bike, le nouvel engin de déplacement. Si vous désirez emprunter un deux-roues le temps de bat un karé en centre-ville, il vous faudra obligatoirement présenter une pièce d’identité. Sinon, impossible d’essayer ces modes de déplacement.

Le départ des circuits guidés en gyropode s’effectue toutes les trente minutes et les s’inscriptions se font sur place. Plus d’informations à retrouver au 02 62 34 49 28. Des actions se tiendront aussi dans les quatre autres villes du TCO (La Possession, Le Port, Trois-Bassins et Saint-Leu).

Cette SEM vous permettra d’expérimenter des alternatives de transport durable. Le moment ou jamais de laisser la voiture dans votre cour ou votre garage et d’opter pour la marche ou le vélo. Vous pouvez également prendre le bus ou privilégiez le co-voiturage et le réseau kar’ouest.

