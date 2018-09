Saviez-vous que l'Institut d'émission des départements d'Outre-mer (IEDOM) dispose d'une antenne installée à Saint-Paul ? Ce bureau d'accueil et d'information (BAI) se situe depuis son ouverture en avril 2017 au sein de la Maison de Justice et du Droit de Plateau Caillou. Cette structure assure des missions de service public confiées par l'État. (Photo d'illustration/Mairie de Saint-Paul)

Notamment concernant les situations de surendettement des ménages, pour l’exercice du droit au compte et pour celui d’accès aux fichiers réglementaires. Ce BAI permet à la population saint-pauloise et à celle environnante d’effectuer ses démarches et d’accéder aux prestations liées aux services indiqués ci-dessous :

Exercice du droit d’accès aux fichiers nationaux tenus par la Banque de France (FCC pour les interdictions bancaires et FICP pour les incidents de paiement des crédits aux particuliers) ;

mise à disposition des informations nécessaires à l’exercice du droit au compte et réception des demandes ;

retrait et dépôt des dossiers de surendettement tout en bénéficiant de renseignements sur cette procédure.

Le BAI de Saint-Paul accueille le public tous les premiers vendredis du mois depuis avril 2017 dans les locaux de la Maison de Justice, 8 rue Paul Ferrand Bât 1 9008 à Plateau Caillou, de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures.

Plus d'informations sur le site de la Mairie de Saint-Paul