La municipalité de Saint-Paul pilote chaque année le concours balcons et jardins fleuris auquel tous les habitants peuvent participer. Cette action a pour but d'encourager les volontés d'embellissement de la commune par le fleurissement des espaces privés, que ce soit au sein des cours des maisons individuelles que sur les balcons des appartements. Le coup d'envoi de ce concours est donné aujourd'hui, mercredi 19 septembre 2018. Nous diffusons ci-dessous un communiqué de la ville de Saint-Paul".

"C’est pour répondre aux demandes des administrés, que nous avons décidé d’avancer la programmation de ce concours au mois de septembre. En effet, habituellement ce concours était organisé au mois de décembre mais les épisodes pluvieux de l’année dernière durant cette période nous ont permis de constater que ce n’était pas le bon moment. L’opération reste la même que les années précédentes, à quelques détails prêts.

En effet, nous avons souhaité cette année modifier le règlement du concours en limitant la participation des concurrents à deux années consécutives maximum. Un candidat ayant déjà participé par deux fois devra attendre un an avant de s’inscrire à nouveau. Il y aura également trois sessions de visites au lieu de deux, afin de permettre à tous les jardiniers amateurs de présenter leur jardin sous les meilleurs auspices. Les autres modalités d’organisation ne changent pas. Un jury composé d’élus, d’administratifs et d’agents travaillant dans le domaine de l’environnement départagera les gagnants après une visite de chaque site. Les participants seront répartis en deux catégories : une catégorie "cour individuelle " et une catégorie " balcon".

Un bon d’achat sera remis aux 3 plus beaux jardins dans chacune des catégories ainsi qu’à l’ensemble des participants. Nous profiterons également de ce concours pour présenter aux Saint-Paulois le concept du "Jardin écocitoyen" mené conjointement avec la Réserve Naturelle de l’Etang. Grâce à ce partenariat beaucoup de foyers ont de moins en moins recours à l’utilisation de substances chimiques pour embellir et entretenir leur jardin. Lors de nos visites nous sensibilisons les propriétaires de jardin à cette problématique environnementale et les agents de la Réserve Naturelle de l’Etang, qui nous accompagnent, proposent aux personnes qui le souhaitent une assistance pour trouver des solutions naturelles à leurs problèmes d’entretien.

Cette année, le jury effectura trois sessions de visites, entre le 3 et 12 octobre pour la première session, entre le 17 et 26 octobre pour la deuxième session et entre le 29 octobre et 9 novembre pour la troisième session. Le jury procèdera à la notation des sites, mais ne diffusera les notes que le jour de la remise des prix. Les visites se feront exclusivement en la présence des propriétaires des lieux ou d’une personne désignée par celle-ci."