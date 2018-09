Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Double dutch et afrop (une danse composée de hip-hop et de maloya moring) : voici le contenu des cours organisés gratuitement tous les samedis après-midi au Case du quartier de Ravine Daniel à Saint-Paul. De 14 à 16 heures pour le premier style de danse et de 16 à 18 heures pour le second.

