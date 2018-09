Chaque année, la Ville de Saint-Paul participe à la Semaine de la Mobilité qui a pour but d'inciter la population à utiliser des moyens de déplacements écologiques. Dans ce cadre, la municipalité invite les Saint-Paulois à participer à une journée d'animations Place du Débarcadère le samedi 22 septembre de 9h à 15h.

Gyropode, vélo électrique, vélo couché et même un nouveau mode de déplacement, le half-bike, un demi-vélo pour pédaler debout : tel est le programme de cette journée de sensibilisation au déplacement écologique.

Des engins seront disponibles pour des tests. Les trottinettes et vélos seront en usage libre mais si vous désirez en emprunter un, il vous faudra vous munir d’une pièce d’identité. Pour le gyropode, les inscriptions sur place sont indispensables et les départs, avec un guide, se feront toutes les demi-heures.