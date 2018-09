28 riverains du chemin Gonneau participaient à une réunion d'information ce vendredi matin 21 septembre 2018 à la mairie annexe de la Plaine. L'occasion pour eux d'entendre le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, le président du Conseil départemental, Cyrille Melchior, et les équipes des services municipaux saint-paulois, s'exprimer sur les futurs travaux menés par les deux collectivités.

Objectif : refaire ce chemin en terre pour permettre un meilleur accès à cet axe. Le chantier doit démarrer début novembre. Les marchés sont déjà notifiés et les entreprises retenues travaillent déjà sur un planning. Une réunion avec le bureau d’études et les sociétés se déroulera dans 15 jours.

Une seconde réunion de présentation se tiendra sur le terrain avec les riverains. La mairie souhaite refaire la voirie d’exploitation rurale. Le chemin Gonneau est actuellement un chemin de terre. Il sera élargi avec une emprise de 9 mètres dont 4 m de voirie bétonnée. Des caniveaux d’eaux pluviales seront créés afin d’orienter les rejets vers les talwegs ou la ravine.

Les travaux devraient durer 50 semaines sur cet axe long de 1,1 kilomètre. L’enveloppe prévisionnelle est d’1,1 million d’euros. Avec un financement de la mairie de Saint-Paul à hauteur de 15 %, de 10 % du Conseil départemental et les 75 % restants financés par l’Europe via les fonds FEADER. Une trentaine de riverains sont concernés par ces travaux.

Comme leur indique le maire, Joseph Sinimalé : " Prenons le temps de bien faire. Venez faire vos remarques et si vous venez, on va participer et parler d’autres chemins à Bois de Nèfles et à la Plaine. Si les travaux démarrent en novembre, il faut bien caler. Faut-il le faire ? Je vous donne une méthode opératoire. La clé c’est vous ", explique-t-il face à l’assistance.

