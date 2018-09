Ce vendredi 21 septembre 2018, Didier Robert, président de la Région, Cyrille Melchior, président du Département, et Joseph Sinimalé , maire de Saint-Paul ont posé la première pierre de l'école de Bellemène Saint-Paul. Le coût du projet de restructuration de cette école est de 6 542 000 ? HT, subventionné à hauteur de 50% par la Région Réunion, soit plus de 3,2 millions d'euros.

La construction de l’école de Bellemène permettra la création de nouvelles salles de classe, la sécurisation et l’amélioration de l’accessibilité générale du site, l’amélioration du parcours des enfants de maternelle entre leurs classes et le réfectoire, la création de nouveaux locaux annexes et de nouveaux sanitaires, la création d’une salle de motricité, la mise en conformité des bâtiments pour une meilleure accessibilité des personnes en situation de handicap, l’amélioration des normes de sécurité contre les risques d’incendie et de panique.