Marie-Fanélie Coulandon, la doyenne de la Ville de Saint-Paul, a fêté ses 106 ans ce dimanche 23 septembre 2018 en présence d'une centaine de personnes à la Grande Fontaine, dans le jardin proche de la salle Lecomte de Lisle. Le maire de la ville, Joseph Sinimalé, est passé féliciter cette aïeule, témoin de plus d'un siècle de vie réunionnaise et saint-pauloise. Mme Coulandon est une gramoune privilégiée : elle a neuf petits-enfants, 27 arrières petits-enfants et 8 arrières-arrières-petits-enfants. Une grande et belle famille, son secret pour rester en pleine forme, manifestement !

