Plus d’un tiers des Saint-Paulois (sur une population de 105 000 habitants) vivent en dessous du seuil de pauvreté avec moins de 800 € par mois (certains habitants avec moins de 500 €). Parmi la population la plus pauvre de Saint-Paul, 18% des ménages vit essentiellement de prestations sociales et le niveau de pauvreté y est deux fois supérieur à celui de la métropole. " Compte tenu de la situation inacceptable, l’instauration d’aides financières et alimentaires est indispensable ", insiste le Maire Joseph Sinimalé, soulignant la nécessité de " créer un dispositif innovant et encadré sur le territoire saint-paulois ".

Ainsi, la lutte contre l’exclusion sociale et contre la précarité alimentaire définie comme l’une des orientations stratégiques depuis 2014 est concrétisée récemment par la naissance de l’Epicerie Sociale et Itinérante du Centre Communal d’Actions Sociales de Saint-Paul.

De fait, un partenariat avec la Ville de Saint-Paul pour la mise à disposition du CCAS d’un local à titre gracieux, avec la Caisse d’Allocations Familiales pour la subvention de fonctionnement, et la Banque Alimentaire des Mascareignes pour l’approvisionnement des denrées alimentaires a permis de concrétiser ce projet original de proximité. L’ESI a donc été inaugurée ce jeudi, en présence de plusieurs élus, par le Maire et Audrey Fontaine, 1ère Vice présidente du CCAS remerciant tous les partenaires pour le travail de collaboration avec le Centre Communal d’Actions Sociales et les équipes du CCAS qui ne ménagent pas leurs efforts.