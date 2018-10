Le D'jeuns Tour Caravane Jeunesse fera étape ce mercredi 3 octobre de 9h30 à 16h sur la Place du Débarcadère à Saint-Paul. Son objectif : améliorer l'offre d'information portée par les administrations publiques pour promouvoir l'accès des jeunes non diplômés aux droits et services qui les concernent.

Cela fait déjà quelques semaines que la caravane du CRIJ (Centre Régional Information Jeunesse) sillonne les quatre coins de l’île. Entre animation et coordination, l’accent est porté sur le Plan Investissement Compétences où les jeunes demandeurs d’emploi, âgés de 16 ans et non titulaires du BAC, pourront s’informer et se pré-inscrire à l’une des 4 212 formations proposées, gratuites et indemnisées.

Les renseignements et les pré-inscriptions seront assurés sur place par l’antenne Ouest du Conseil Régional et les organismes prescripteurs (Mission Intercommunale de l'Ouest, le Pôle Emploi et la Cité des Métiers).

De plus, chaque visiteur pourra également trouver des informations sur l’ensemble des sujets de la vie quotidienne (orientation, santé, logement, accès aux droits, mobilité, aides et dispositifs), dispensées par des structures intervenant dans les domaines cités, telles que le Carif-Oref, le RSMA-R, le CLLAJ, la CAF de La Réunion, Action Logement er le CRIJ.