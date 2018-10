Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 24 minutes

C'est jour de grève nationale en métropole et dans les territoires d'Outre-mer mardi 9 octobre 2018. Les syndicats CGT, CFDT, la CFTC, la CGTR, FO, le FSU, l'Unsa et Solidaires appellent à un mouvement interprofessionnel pour protester contre la politique sociale du gouvernement. Dans certaines communes de l'île, cantines, écoles et garderies seront perturbées. Parents, prenez vos dispositions, quitte à glisser un petit pique-nique dans les sacs de vos marmailles. (Photo d'illustration)

