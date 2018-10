Structures gonflables, magicien, échassiers, ateliers maquillage et de dessin, photo cabine, initiation couture, tressage, marelle géante, lecture en famille, trampo-gym, ferme pédagogique... Autant d'activités organisées le samedi 13 octobre 2018 à Saint-Paul sur le front de mer pour le plaisir des familles.

Cette manifestation est bien plus qu'un simple forum. La ville de Saint-Paul avec ses partenaires la CAF, le conseil départemental, la SHLMR et d'autres associations s'engagent pour une réflexion sur ce que représente "la Famille". Il s'agit de la deuxième édition et cette année, ce sont les dispositifs d'accompagnement, d'écoute aux famille et de parentalité qui seront mis en avant. Cette journée se déroulera le samedi 13 octobre au CREPS sur le front de mer de Saint-Paul dès 9h et ce jusqu'à 15h.

La mairie met à la disposition de la population des anvettes qui décollement dès 8h30 au départ des différents quartiers.

Plateau Caillou : arrêt de bus Arcade/ Maison pour tous Balance/Maison de la citoyenneté de Fleurimont

Saint-Gilles- les-Hauts/ Éperon : Mairie annexe/ Stade de l’Éperon

Saline/ Corbeil : Parking de Vue Belle/ Mairie annexe Barrage

Guillaume / Petite France : École Bac Rouge / École du Guillaume

Ravine Daniel/ Tan Rouge : Case Ravine Daniel

Bellemène/ Bois Rouge : école et église de Bellemène/ Mairie de proximité Bois Rouge

Sans souci/ La plaine : école Sans souci/ intersection Sans souci- La plaine/ station essence Trois Chemin

Bois de Nèfles/ Ruisseau : école Ruisseau/ Mairie annexe Bois de Nèfles

Saint-Gilles-les-Bains/ Saline-les-Bains : Mairie annexe Saline-les-Bains/ Maison pour tous Carosse

Des conférences auront lieu tout au long de la journée.

" La communication bienveillante " du 29 au 30 octobre et du 12 au 14 novembre au centre de vacances de la CAF de l’Hermitage-les-Bains organisée par les professionnels et l’association " L’arbre à grandir "

" Le cerveau et l’apprentissage : les apports de la communication bienveillante " et " la jalousie et la rivalité entre enfants " jeudi 6 décembre en salle du conseil municipal organisé par Nadège Larcher, psychologue spécialisée dans le développement de l’enfant et de l’adolescent

" Famille : hier, aujourd’hui et demain " sur une approche neuro-scientifique et anthropologique par le Docteur Marc Bertch, parrain de l’événement, et Thierry Malbert le 23 novembre en salle de conférence.

" Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent " conférence de Roseline Roy qui aura lieu le vendredi 30 novembre dès 18 heures à la salle de conférence du front de mer de Saint-Paul

De nombreuses associations seront présentes sur place : AMAFAR, Planning Familial AD974, L'arbre à grandir, L'école des Hauts, Horizons Médiation, Proxim Services, Apprentis d'Auteil : Maison de la Trinité, ACSAI, AREP, ASCPC, Zot Sports Zot Loisirs, UFOLEP, Coop Union, La Caz à Marmailles, Creche and Go, Maison du Diabète, Célimène et bien d'autres.

Découvrez le programme complet de ce forum.

jb/www.ipreunion.com