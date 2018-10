Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Et crochet du droit ! Samedi 6 octobre se tenait la Journée sportive et culturelle à Corbeil. Acteurs associatifs, clubs sportifs, artistes, parents, enfants : tout ce petit monde partageait un moment alliant découverte sportive et divertissement. L'occasion pour le maire de Saint-Paul d'enfiler des gants de boxe et de monter sur le ring : oui oui, le temps d'une journée Joseph Sinimalé a voulu s'essayer en Rocky Balboa.

