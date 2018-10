La ville saint-pauloise se dotait d'un nouveau Projet éducatif et social (PES) adapté au rythme scolaire de la semaine de quatre jours dans ses écoles. La commune va renforcer ses partenariats avec le tissu associatif.

Objectif: développer ce dispositif et consolider l’offre de loisirs éducatifs, prioritairement le mercredi. Les associations volontaires, déjà organisatrices ou porteuses de nouveaux projets, sont invitées à communiquer leurs actions détaillées à la collectivité au plus tard le jeudi 15 novembre 2018 à 16 heures.

Il s’agit d’opérations conçues pour les enfants âgés de 3 à 12 ans, organisées régulièrement le mercredi. Et éventuellement d’autres jours de la semaine ou le samedi si ces initiatives se montrent innovantes.

Les acteurs associatifs doivent se rendre sur le site de la mairie. L’intitulé de leur fiche action doit obligatoirement comporter la mention PES. Ces structures se connecteront depuis la plateforme utilisée pour les demandes de subventions de l’année 2019.

Projets et dossiers aboutis

Elles peuvent présenter un projet et un dossier aboutis à tous les niveaux. Et proposer par exemple des activités sportives, culturelles, scientifiques ou encore environnementales. Ou suggérer des actions aux thématiques différentes.

Un objectif prioritaire: que ces projets contribuent au développement des enfants et à leur épanouissement. Tout en leur apportant une réelle plus-value.

Plusieurs services de la mairie de Saint-Paul travaillent sur cette action spécifique: la Direction de la Proximité et de la Cohésion Sociale, la Direction de l’Enfance, du Sport et de la Culture et la Direction des Finances.

Associations: si vous souhaitez obtenir davantage de renseignements, vous pouvez contacter Damien Biraud, responsable de la cellule périscolaire en lui envoyant un e-mail à damien.biraud@mairie-saintpaul.fr, son adresse électronique.

Plus d'informations sur le site de la Mairie Saint-Paul