100 ans tout pile pour l'un, 104 ans pour l'une, 106 ans pour la plus âgée... La ville de Saint-Paul célèbre ses centenaires dans le cadre de la Semaine Bleue qui se déroule du 8 au 21 octobre. Ensemble ils totalisent 1420 années d'existence.

Marie Joséphine Remphan, Marie Lise Louis, Rita Boucher née Catherine, Marie Ange Grimaud, Henrietta Lahisafy, Théophane Lauret, Yvonne Gonthier, Marie Rita Cesar, Gabrielle Somaria Poullia Latchama, Marie Hélèna Estelle, André Ramassamy Ponin, Simone Henrylienne, Marie Aléxia Madacene et France Mace ont reçu de la part de la ville un magnifique bouquet de fleurs et une couverture.

La semaine bleue dédiée aux gramounes

La 67ème édition de la Semaine Bleue met cette année à l'honneur les retraités et personnes âgées. La manifestation sensibilise l'opinion publique sur les problématiques des gramounes et permet de mettre à l'honneur des projets associatifs. A Saint-Paul, des animations musicales avec l'Ehpad "Les Alizées" à la Saline-Les-Bains, des associations (SPL Energie, SEOR, l'ARS) ont participé à des ateliers et des échanges entre gramounes et enfants ont eu lieu pour renforcer le lien inter générationel. Une reconstitution d'une ancienne salle de classe d'école "lontan" a plongé dans le passé les séniors et visiteurs.

Toute la manifestation est orientée en direction des gramounes, le dispositif Bouger O Seniors a permis aux participants de pratiquer des sports, pendant que les plus cérébraux se divertissaient aux dominos, à la pétanque ou au loto quine. Un grand bal des Séniors avec orchestre est organisé le 21 octobre prochain sur le parking du CCAS au front de mer de Saint-Paul. L'occasion de visiter les stands d'exposition d'objets artisanaux de nos gramounes.

Retrouvez les centenaires Saint-Paulois

Marie-Joséphine Remphan 100 ans

Théophane Lauret 101 ans

Marie Lise Louis 101 ans

Marie Rita Cesar 104 ans

Marie Héléna Estelle 103 ans

Simone Henrylienne 101 ans

André Ramassamy Ponin 101 ans

