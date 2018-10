La deuxième édition du forum de la Famille s'est déroulé le 13 octobre dernier. Les associations et partenaires ont répondus présents et de nombreuses animations ont eu lieu sur le front de mer de Saint-Paul. Pour la commune, la manifestation est réussie. Des conférences sur le thème de la parentalité sont toujours prévues jusqu'à novembre.

Si le forum commençait à 9h, des visiteurs étaient déjà présents dès 8h30 au CREPS de Saint-Paul pour profiter des activités proposées dans le cadre de la deuxième édition du forum de la famille.

Échassier, jeu géant, magicien, structure gonflable, ferme pédagogique, atelier sensoriel… Les enfants étaient à l’honneur lors de cette deuxième édition du Forum de la Famille. Un projet qui s’inscrit dans le cadre de la politique de la ville de Saint-Paul. " Je suis très fier d’inaugurer cette deuxième édition du Forum de la famille car la famille est un socle, c’est la base même de la société ", déclare Joseph Sinimalé, maire de Saint-Paul, en ne manquant pas de saluer les associations et partenaires présents dont la mission gravite autour de l’enfance, de la parentalité, du bien-être et de la santé.

Un forum qui " rassemble " et " décloisonne " comme le souligne à juste titre Olivier Tainturier, le sous-préfet de Saint-Paul, ainsi une cinquantaine d’acteurs étaient réunis au CREPS.

Le parrain de l’événement, le docteur Marc Bertsch confirme que " L’harmonie familiale est le ciment de la société (…) il faut assumer son choix de devenir parent et de l’embryon jusqu’à l’autonomie, protéger notre enfant du danger ". Pour les aider dans cette voie, le Forum de la famille a pour vocation de mettre en exergue " la valeur " famille " en réunissant parents, enfants et professionnels sur une journée d’information, d’animation et de prévention ", précise Nadine Sévétian, élue de quartier en charge de la politique de la ville.

Des partenaires et associations bien présents

De 9h à 15h, des " villages " étaient proposés au public un espace Petite-Enfance (SPL Ti Baba, micro-crèches, crèches, Conseil Départemental PMI…); un espace garderies périscolaires/soutien à la scolarité/réussite éducative (associations Les Goonies, Ou Gign’, Les Petits Boucanniers…) ; un espace action sociale (AMAFAR EPE, présentation du dispositif et de l’accompagnement des familles de la commune (PRE), Proxim’ Services) ; un espace animation sociale et intergénérationnel (CAF, Associations Tamarins de l’ouest, AREP, ASCPC…) puis un espace prévention nutrition santé. Aussi, la Maison du Diabète ainsi que le Réseau Oté ont proposé au public présent un dépistage gratuit du diabète et ont sensibilisé aux bons comportements alimentaires avec la participation du Groupement des Agriculteurs Bio de La Réunion UPRODIO avec le concours du lycée Agricole de Sans-Souci.

Des conférences autour de la parentalité prochainement :

– Organisation d’ateliers sur la " Communication bienveillante " les 29, 30 et 31 octobre et 12, 13, 14 novembre pour les professionnels et gestionnaires associatifs par l’association l’arbre à grandir au centre de vacances de la CAF à l’Hermitage-les-Bains

– Conférence de Nadège Larcher, psychologue spécialisée dans le développement de l’enfant et de l’adolescent/formatrice en communication bienveillante de l’association nationale " L’Atelier des parents ".

Thème : " Le cerveau et l’apprentissage : les apports de la communication bienveillante " jeudi 6 décembre, salle du conseil municipal.

– Conférence " Famille : hier, aujourd’hui et demain ", approche neuro scientifique et anthropologique par le docteur Marc Bertch et l’universitaire Thierry Malbert, les 22 et 23 novembre, salle du conseil municipal ou salle de conférence (Front de mer Saint-Paul).

– Conférence " Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent " par Roseline Roy, le vendredi 30 novembre de 18h à 20h30 en salle de conférence (Front de mer Saint-Paul)

jb/www.ipreunion.com