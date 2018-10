Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 4 heures

De nombreux enfants profitent de leurs vacances scolaires pour s'amuser, jouer et se reposer. A Saint-Paul, l'association "Les petits boucaniers" se charge d'occuper 48 enfants de l'école Évenor-Lucas. Après avoir participé à une grande lessive le jeudi 18 octobre, ils seront le lundi 22 octobre sur le littoral de Boucan Canot avec la Surfrider Foundation et Initiatives océanes. Les associations effectueront de la sensibilisation et les petits participeront aux ramassage de déchets sur plage. Le 24 octobre, ils exerceront leurs talents sur une oeuvre artistique réalisée dans le cadre du Forum de la famille avec l'association, " Les rencontres Alternatives " sur le front de mer de Saint-Paul. 15 associations travaillent activement pour la réussite de ce séjour. (photo d'illustration)

