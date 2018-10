Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 19 Octobre à 14H57

Amener les enfants qui font du sport à l'école à s'inscrire dans un club sportif. C'est l'objectif du mini-stage de handball et de football réservé aux enfants de 7 à 11 ans scolarisés à Villèle et à Saint-Gilles-les-hauts. Du lundi 15 octobre au vendredi 19 octobre, ce sont 40 footballeurs et 26 handballeurs qui profitent des conseils des éducateurs qui interviennent déjà dans les écoles de la ville.

