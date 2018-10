Yannick Noah a choisi La Réunion comme terrain de jeu pour le dix-neuvième tournoi national de son association "Fête le mur". Un tournoi qui ne s'était jamais déroulé hors des frontière métropolitaines. 130 marmailles de quartiers populaires de l'Hexagone accompagnent l'ancien sportif de haut niveau.

L’objectif de ce séjour d’une semaine : que les jeunes métropolitains se frottent aux jeunes réunionnais sur les cours de tennis. Et La Réunion n’a pas été choisie par hasard par l’ancien tennisman professionnel, regardez :

Le 19ème tournoi de national de l’association @FeteleMur se déroule à #LaReunion, son président @YannickNoah explique pourquoi, regardez pic.twitter.com/SypLxgGDDb — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 23 octobre 2018

Yannick Noah amoureux de notre île certes mais il souhaite aussi faire passer un message. La compétition montre que l’intégration par le sport est possible. Et que le tennis n’est pas un sport élitiste. Fête le mur donne la chance à ces jeunes métropolitains et réunionnais de se rencontrer, de tisser des liens et de se confronter. Une trentaine de nos tennismen péi seront de la partie.



L’interprète de Saga Africa reste un ambianceur. Il profite aussi de son séjour sur l ‘île pour aller à la rencontre des réunionnais. Comme ce mardi 23 octobre à la gare routière de Saint-Paul. Yannick Noah la kraz maloya, regardez :

Les matchs se dérouleront à Saint-Gilles et à Saint-Paul à partir de ce jeudi 25 octobre. Le vendredi 26, Yannick Noah donnera de la voix avec le groupe Lindigo pour un concert au Teat plein air de Saint-Gilles.

