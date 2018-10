Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La municipalité de Saint-Paul l'annonce sur son site " Les Maîtres nageurs sauveteurs (MNS) ne peuvent pas mettre en service les filets de baignade sur les deux plages. Une réouverture potentielle reste envisagée, dès que la météo le permettra, d'ici la fin de cette semaine. En attendant, la baignade est totalement interdite sur ces deux sites avec la flamme rouge hissée. Le bassin de baignade de Boucan Canot devrait rouvrir ce mercredi 24 octobre, si le vent, la houle et la pluie épargnent la zone littorale saint-gilloise." Cette forte houle prévue par Météo France dès 16 heures ce mardi 23 octobre 2018 entraîne aussi l'interdiction d'accès au front de mers et aux voies piétonnes ainsi que la circulation et le stationnement sur tout le littoral de l'étang Bel Air. Cette interdiction restera en vigueur jusqu'au jeudi 25 octobre 2018 à 8 heures. La baignade, la pêche et les activités nautiques sur une bande de 300 mètres à compter de la limite des eaux sont également interdits.

La municipalité de Saint-Paul l'annonce sur son site " Les Maîtres nageurs sauveteurs (MNS) ne peuvent pas mettre en service les filets de baignade sur les deux plages. Une réouverture potentielle reste envisagée, dès que la météo le permettra, d'ici la fin de cette semaine. En attendant, la baignade est totalement interdite sur ces deux sites avec la flamme rouge hissée. Le bassin de baignade de Boucan Canot devrait rouvrir ce mercredi 24 octobre, si le vent, la houle et la pluie épargnent la zone littorale saint-gilloise." Cette forte houle prévue par Météo France dès 16 heures ce mardi 23 octobre 2018 entraîne aussi l'interdiction d'accès au front de mers et aux voies piétonnes ainsi que la circulation et le stationnement sur tout le littoral de l'étang Bel Air. Cette interdiction restera en vigueur jusqu'au jeudi 25 octobre 2018 à 8 heures. La baignade, la pêche et les activités nautiques sur une bande de 300 mètres à compter de la limite des eaux sont également interdits.