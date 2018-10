Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 30 minutes

Les habitants de La Saline ont profité d'une belle journée récréative le samedi 20 octobre à l'ancienne école maternelle de Ravine Daniel. Organisé par l'association " War Domain " et soutenue par les services de la mairie, l'événement a réuni petits et grands autour d'animations sportives (escrime et boxe) et surtout d'une grande grillade pour le plaisir des papilles.

